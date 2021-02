Terrorsikta 16-åring nektar avhøyr

innenriks

Guten vart framstilt i Oslo tingrett i eit nytt fengslingsmøte klokka 10 fredag formiddag. Politiets tryggingsteneste (PST) hadde på førehand varsla at dei vil be om to nye veker varetektsfengsling, melder Avisa Oslo. Så langt har ikkje den syriske guten late seg avhøyre av etterforskarane.

– Vi er veldig interesserte i å høyre forklaringa hans, men det er hans rett å la vere å gi forklaring, seier politiadvokat Thomas Blom i PST til NRK

Guten vart arrestert 4. februar etter at PST hadde teke ut sikting mot han dagen før. Av fengslingsvedtaka frå tingretten og lagmannsretten gjekk det fram at guten var i ferd med framstille gift han kunne bruke til å utføre terrorhandlingar ved å forgifte tilfeldige personar.

Forsvararen til guten, advokat Andreas Berg Fevang, meiner det ikkje er skilleg grunn til mistanke, og at guten bør setjast fri.

Rettsavgjerda er venta i løpet av ettermiddagen.

