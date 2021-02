Bane Nor vil ha ny organisering: – Designet er feil

innenriks

– Heile designet her er feil. Vi greidde ikkje å føresjå det heilt, men det var feil heilt frå starten av, då direktoratet og Bane Nor starta på ferda si i 2017.

Det sa konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor då Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité måndag heldt open høyring om Bane Nor. Bakteppet for høyringa er ein rapport frå Riksrevisjonen der Bane Nor får kritikk for å ha hatt for dårleg kontroll med kostnadene.

Frimannslund viste i høyringa til at det er Jernbanedirektoratet som har ansvar for dei første kostnadsestimata i jernbaneprosjekta. Så overtek Bane Nor ansvaret for kostnadsestimata i ein seinare fase.

– Den modellen meiner vi er feil, sa Frimannslund.

– Ansvaret for kostnadsutviklinga i prosjekta bør etter vår oppfatning vere plassert i éi eining.

Også samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) deltok i høyringa. Han sa seg samd i kritikken frå Riksrevisjonen og konstaterte at arbeidsdelinga mellom Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane Nor ikkje har vore «optimal».

Ifølgje Hareide vurderer departementet no korleis modellen kan endrast. Målet er å komme med eit svar i løpet av 2021.

