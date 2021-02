DNB ombestemmer seg, trur på renteauke i slutten av 2021

innenriks

Med det har DNB Markets økonomar ombestemt seg. Dei anslo tidlegare at første auke i styringsrenta ville komme i mars 2022. No nærmar dei seg Danske Bank, som har spådd renteoppgang i september.

I 2022 trur DNB at det vil bli tre rentehevingar. Sidan Noregs Bank justerer styringsrenta med 0,25 prosentpoeng av gongen, vil det bety 1 prosentpoeng høgare rente innan utgangen av 2022, skriv Nettavisen, som først omtalte saka.

Noregs Bank har uttalt at dei vil halde styringsrenta på 0 prosent til det er klare teikn på ei normalisering i økonomien, noko sentralbanksjef Øystein Olsen gjentok førre veke.

DNB skriv at vurderingane til Noregs Bank vil bli påverka av tiltaka til styresmaktene og når dei blir sette i verk. Regjeringa forlengde nyleg støttetiltaka til bedrifter til september, og DNB meiner dette er eit argument for at renteauken ikkje skjer allereie den månaden.

Dette er første gong DNB legg inn rentehopp i 2021 i prognosane sine, ifølgje Dagens Næringsliv.

Noregs Bank kjem med nye rentesignal på neste rentemøte den 18. mars. Samtidig blir publisert ny rapport om den økonomiske utviklinga.

