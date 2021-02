innenriks

Dei smitta er i alderen 20 til 59 år. Éin er importsmitte, éin er nærkontakt og to har ukjend eller usikker smitteveg, opplyser Bergen kommune på nettsidene sine.

727 personar testa seg søndag.

Same dag førre veke vart det registrert åtte nye smitta, som også er snittet for den siste veka. Gjennomsnittet for dei siste 14 dagane er ni i Bergen.

Så langt er 4.695 smitta av viruset sidan pandemien starta.

