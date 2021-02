Forskarar reagerer på tolkinga av FN-rapport

innenriks

Rapporten frå FNs klimapanel teiknar ulike scenario for korleis verda kan no måla i Parisavtalen. Men måten regjeringa tolkar rapporten, får fleire forskarar bak rapporten til å reagere, skriv NRK.

– Å bruke desse scenarioa for å utsetje utfasing av fossil energi er å tukle med modellane. Det teiknar eit bilete av nokon som verken begrip omfanget av klimakrisa, eller at samfunnet er klar til å gå framover, seier klimaforskar Daniel Huppmann.

I Perspektivmeldingen, som regjeringa la fram førre veke, vart det vist til fleire av scenarioa frå FN-rapporten. Regjeringa meiner dei er i samsvar med at Noreg skal halde fram med oljeleiting.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) er heilt usamd i at regjeringa tuklar med scenarioa i klimaforskinga. Han seier dei har teke omsyn til føresetnadene både i Perspektivmeldingen og i den nye klimaplanen til regjeringa.

– Både Noreg og resten av verda står føre ei stor omstilling, og det er behov for kraftfulle tiltak for å nå måla under Parisavtalen. Det skal vi klare for Noregs del, og vi deltek aktivt i det europeiske samarbeidd og globalt for at vi skal no desse måla, seier Sanner.

