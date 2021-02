Høgsterettsdommar og tidlegare PST-sjef vil bli sysselmann på Svalbard

innenriks

Berglund vil søkje permisjon i staden for å seie opp stillinga i Høgsterett dersom ho får jobben, skriv Rett24.

– På generelt grunnlag meiner eg det er positivt at dommarar som sit lenge i embeta sine, iblant har permisjon, både for å kunne bidra på andre felt og for å bringe nye impulsar tilbake, seier ho.

Jørn Holme har òg søkt på stillinga. Han er sorenskrivar i Vestfold og har tidlegare vore riksantikvar og PST-sjef, og dessutan statssekretær i Bondevik II-regjeringa.

Andre søkjarar er Thorbjørn Gaarder, Lars Fause, Inger-Marie Landfald og Rune Bård Hansen, og dessutan éi kvinne utan namn tilgjengeleg for allmenta og to søkjarar utan relevant bakgrunn. Hansen har tidlegare vore assisterande sysselmann.

Noverande sysselmann Kjerstin Askholt fråtrer i utgangspunktet 1. juni, men det er førebels ikkje avklart, skriv Svalbardposten. Ho blir ny politimeister i Agder.

Frå 1. juli blir tittelen endra sysselmann til sysselmeister.

