Jon Helgheim siger ja til å stille på Oslo Frps stortingsliste

innenriks

– Eg har landa på at eg ønskjer å vere kandidat i Oslo. Det har vore mange hyggjelege førespurnader. Ein stor iver etter at eg skal stille. Det set eg pris på, siger Jon Helgheim til Aftenposten.

Møtet i Oslo Frp, der stortingslista for valet i haust skal bestemmast, blir halde 13. mars. Bydelslaga har frist til 27. februar for å spele inn forslag til endringar på lista.

Oslo-lista må setjast saman på nytt etter at Siv Jensen førre veike varsla at ho vil trekkje seg som partileiar og heller ikkje stå på topp for partiet i Oslo ved valet til hausten.

Helgheim siger til Aftenposten at det er ein av dei to øvste plassane på lista som er aktuelle for han. Han ønskjer samtidig ikkje å stille mot Christian Tybring-Gjedde som i dag er andrekandidat og ein av dei mange meiner er den naturlegen listetoppen.

Helgheim tapte i november kampen om den sikre førsteplassen for Buskerud Frp, som han i dag representerer på Stortinget.

(©NPK)