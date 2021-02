Konsekvensutgreiingar blir slakta i evaluering

innenriks

Multiconsult har fått i oppdrag frå Klima- og miljødepartementet å vurdere kvaliteten på konsekvensutgreiingane til staten.

No er evalueringsrapporten offentleggjord. Der kjem Multiconsult med ei rekkje tilrådingar om korleis konsekvensutgreiingane kan forbetrast.

Multiconsults undersøking viser at om lag halvparten av konsekvensutgreiingane er av «for dårleg kvalitet». Det kan både komme av at relevante spørsmål er mangelfullt greidd ut, og at utgreiingane har metodiske svakheiter.

Undersøkinga viser òg «svært variabel etterleving» av forskrifta for konsekvensutgreiingar.

Multiconsult trekkjer i tillegg fram at konsekvensutgreiingane kan vere vanskelege å spore opp når dei først er gjennomførte. Éi tilråding er derfor å opprette eit register for konsekvensutgreiingar.

