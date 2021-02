Politiet: Bedrift på Vestlandet ramma av lausepengevirus

innenriks

– Vi ser alvorleg på saka, og det går føre seg ei etterforsking, seier Sturle Smith, politiinspektør og leiar av seksjon for økonomisk kriminalitet i ei pressemelding frå Sørvest politidistrikt.

I pressemeldinga blir det ikkje opplyst om kva bedrift det er snakk om.

Politiet skriv at denne typen saker ofte er kompliserte og tidkrevjande.

– Vi er mellom anna i dialog med datakrimsenteret ved Kripos, som har god kompetanse på dette fagfeltet, seier Smith.

Politidistriktet opplyser at dei er tidleg i etterforskinga, og at dei ikkje har nokon ytterlegare kommentarar no.

