Rekordmange nordmenn vil ta koronavaksine

innenriks

Ifølgje Norsk koronamonitor frå Opinion svarer 81 prosent at dei ønskjer å ta vaksine, medan berre 8 prosent svarer nei.

Delen som seier ja til å ta vaksine, er 5 prosentpoeng høgare enn i januar, og 14 prosentpoeng over desember. Meir enn ni av ti personar over 60 år seier ja til vaksine.

I same undersøking svarer berre 28 prosent seier at dei har tillit til at tempoet på vaksinasjonen i Noreg er effektivt.

Annankvar nordmann (51 prosent) svarer nei. Dette er 3 prosentpoeng lågare enn gjennomsnittet for januar.

(©NPK)