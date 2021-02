Russisk oppkjøp av motorfabrikk får Forsvaret til å reagere

innenriks

TMH International skal etter planen overta motorfabrikken Bergen Engines i løpet av året, skriv E24.

Motorfabrikken har spesialisert seg på store skipsmotorar og har Sjøforsvaret som ein viktig kunde. Mellom anna har Noregs største kystvaktskip, KV Svalbard, hovudmotorar frå Bergen Engines. Det same gjeld fire andre kystvaktskip og dessutan tre nye kystvaktskip som er under bestilling.

Men Sjøforsvaret er ikkje overbegeistret over tanken på at eit russiskkontrollert selskap skal levere motorar og ha ansvar for service, vedlikehald og reservedelar til dei norske kystvaktkipene.

– Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og Forsvarsmateriell gjer no vurderingar av korleis salet kan påverke kontraktar og framtidige leveransar, opplyser Hans Meisingset i kommunikasjonsstaben i FLO til E24.

Ståle Ulriksen, forskar på forsvars- og tryggingspolitikk ved Sjøkrigsskolen i Bergen, meiner teknologien bak motorane vil vere svært interessant for den russiske marinen, som han seier slit med å byggje sine eigne motorar til halvferdige militærskip ved verft i Russland.

