Viggo Kristiansen blir ikkje lauslaten no – statsadvokaten varslar snarleg avgjerd

innenriks

– Behandlinga av kravet vil bli prioriterte, og vi har ambisjon om å treffe ei avgjerd i løpet av nokre dagar, skriv førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i ei pressemelding.

Baneheia-dømte Viggo Kristiansen sende i helga krav om lauslating til statsadvokatembetet i Agder, etter at han torsdag fekk medhald i Gjenopptakingskommisjonen om at saka hans skal takast opp att. Kommisjonen har funne fleire svakheiter ved bevisa mot Kristiansen og meiner han ville vorte frifunnen viss retten hadde fått dei opplysningane som er lagt fram i samband med gjenopptakingskravet.

Kristiansen har heile tida hevda si uskuld, men har så langt ikkje villa kravd seg lauslaten fordi han meiner det ville bli sett på som ei erkjenning av skuld.

– Grunnleggjande feil dom

– Ein kan ikkje bruke ein dom som er bevist uriktig som grunnlag for tvangstiltak mot ein innsett. Derfor skal ikkje Kristiansens krav om lauslating bli behandla langs ordinære linjer. Viss statsadvokaten er samd, kan Kristiansen bli lauslaten med ein gong, sa Viggo Kristiansens forsvarar, advokat Arvid Sjødin, til NTB måndag formiddag.

Påtalemakta var sterkt imot at Viggo Kristiansen skulle få prøvd forvaringsdommen etter drapa i Baneheia på nytt. Då det vart klart at kommisjonen likevel gav han medhald, sende Agder statsadvokatembete ut ei pressemelding der det vart understreka at Viggo Kristiansen framleis er under soning.

– Avgjerda om gjenopning inneber ikkje at statsadvokatane per no vil krevje han lauslaten, heitte det i meldinga.

– Plikt til å lauslate

Viggo Kristiansen sit som forvaringsdømt på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Han har snart sona heile straffa på 21 år bak murane og har ikkje vore prøvelauslaten.

Sjødin meiner avgjerda til kommisjonen inneber at det er plikt til å lauslate Kristiansen.

NTB er kjent med innhaldet i kravet som vart send til Agder statsadvokatembete søndag kveld. Kristiansens advokat viser til at fleirtalet i kommisjonen har vurdert tre hovudelement – DNA-beviset, telefonbevis og Jan Helge Andersens forklaring. Dei meiner bevisa mot Kristiansen er svekte, og telefonbeviset for han styrkt.

– Viggo Kristiansen er i realiteten ferdig sona. Når det gjeld forvaringsdom, er det vanskeleg å få gjentakingsfare vurdert ut frå ein dom med så mange feil at han er gjenopna, står det.