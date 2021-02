Erna Solberg etterlyser pengar til ferjeløfte

innenriks

– Det dei har gjort, er eigentleg å spele ballen til oss. Så skal vi, som mindretalsregjering, sjølvsagt kvittere ut på det, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Ho lèt seg ikkje overraske over semja på måndag mellom opposisjonspartia om halvering av ferjeprisane.

Men statsministeren vil gjerne vite kvar partia har tenkt å hente pengane frå.

– Du kan ikkje berre vere samd om påplussingar i budsjettet. Du må òg vere samd om kvar du finn rom til dei, seier Solberg.

– Viss ein har vorte samd om å plusse på, så må ein òg ha ei form for semje om kvar ein skal kutte.

Solberg understrekar at ho ikkje er mot kutt i ferjeprisane, snarare tvert imot. Ho trur òg det vil vere mogleg å finne rom for dette i budsjetta, kanskje spesielt viss ferjeprisane blir sett i samanheng med den borgarlege semja om bompengar.

Men utgifter må vegast mot kvarandre, åtvarar ho.

– Alle må tenkje over at det å binde utgifter, som ikkje er koronarelaterte, for neste stortingsperiode, fråtek handlingsrom på alle andre område. Det betyr at det blir mindre rom for andre utgifter, seier Solberg.

– Den store utfordringa framover blir å få rom til alle dei ønska alle har.

