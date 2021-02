Flyleasingsselskap er positiv til Norwegians redningsplan

innenriks

– Vi protesterer ikkje på løysinga som såleis. Men vi har nokre innvendingar som vi vil klargjere, sa leasingselskapet Aercaps advokat Rossa Fanning ved innleiinga av eit møte i irsk høgsterett tysdag, skriv Dagens Næringsliv.

Aercap er ein av Norwegians kreditorar og er den største utleigaren av fly til selskapet.

Det går for tida føre seg ein prosess i det irske rettssystemet for å få kriseramma Norwegian gjennom eit konkursvern for å få til avtalar med kreditorar og kutte i gjelda. Grunnen til at prosessen går føre seg i Irland, er at Norwegians fly er finansiert gjennom fleire irske dotterselskap, som anten eig eller leiger flya.

Fleire av kreditorane, som omfattar leasingselskap, bankar og andre selskap, protesterte førre veke på tidsplanen for å komme til semje og bad om meir tid.

Under rettsmøtet på tysdag protesterte samtidig det kinesiske leasingselskapet ICBC på den framlagde redningsplanen.

Motorprodusenten Rolls-Royce var på si side positiv.

– Det har vore forhandlingar, og stor framdrift oppnådd i samtalane. Det er ei moglegheit for at ei løysing blir nådd i dag eller i morgon, sa advokaten til Rolls-Royce i møtet.

(©NPK)