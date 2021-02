Forsvarsministeren må svare for sal av norsk skipsmotorselskap til russarar

innenriks

Ein av dei viktigaste kundane til selskapet som spesialiserer seg på skipsmotorar, har vore det norske Sjøforsvaret, skriv E24.

Det russisk-kontrollerte selskapet TMH International har betalt 1,6 milliardar kroner for å ta over motorfabrikken på Hordvikneset.

Christian Tybring-Gjedde (Frp), Jette Christensen (Ap) og Emilie Enger Mehl (Sp) sit alle i utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget og vil ha svar frå Bakke-Jensen.

Sistnemnde viser til at Politiets tryggingsteneste (PST), Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) og E-tenesta for to veker sidan la fram trusselvurderingane sine for 2021, der nettopp utanlandske oppkjøp av strategisk infrastruktur vart peika på som ein trussel.

– Strategiske investeringar og oppkjøp kan utgjere ein stor nasjonal tryggingsrisiko, uavhengig av om dei er omfatta av sikkerheitslova, skriv Mehl i eit skriftleg spørsmål til Bakke-Jensen.

Forsvarsdepartementet har så langt berre sagt at dei er kjende med eigarskiftet og følgjer opp vurderingar som blir gjorde i forsvarssektoren.

