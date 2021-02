Fylka krev forhandlingar med staten om ferjeprisar

innenriks

Allereie måndag kveld, like etter at ferjeforliket mellom «firarbanden» Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Framstegspartiet og SV, og dessutan Raudt, var på plass, tok Norvoll kontakt med kollegaene sine i alle fylka for å bane veg for forhandlingar med staten om ferjeprisane.

– Alle vil jo dette og er glade for at Stortinget går inn for å få ned prisane. No må vi få gjort dette på ein måte som blir bra, seier Norvoll til NTB.

Samspel

Han meiner det må lagast eit felles regulativ over kva det skal koste å ta ferje i Noreg og peikar på at dagens ferjeregulativ er laga for dei lange og tungt trafikkerte ferjerutene.

– Men i fylka finst det mange andre ruter, og ferjer kostar ulikt i dei ulike fylka. Det må lagast eit nytt regulativ, og det er eit ganske omfattande arbeid. Men det krev eit samspel mellom fylka som eig ferjesambanda, og staten. Skal vi få dette på plass allereie i år, hastar det enormt, seier Norvoll.

– Vi vil sikre at staten følgjer opp stortingsvedtaket i dialog med fylka, understrekar han.

– Utolmodige

Fleirtalet på Stortinget bad måndag regjeringa komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett i mai med forslag til reduserte ferjetakstar allereie for inneverande år og ein forpliktande plan for halvering av ferjeprisar på både riksvegs- og fylkesvegsamband. Løysingar for lågare takstar for pendlarar skal prioriterast, og reduksjonen skal finansierast av staten.

– Slik eg les fleirtalet, er dei utolmodige og vil ha ein reduksjon i inneverande år. Det er jo supert. Men det er ein jobb som må gjerast. Skal dette komme i revidert slik at det kan innførast allereie i år, har vi ikkje anna enn tida og vegen, seier Norvoll.

