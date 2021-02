Hurtigtest skal gi partnar tilgang til fødestova

innenriks

Stortinget stilte seg tysdag einstemmig bak forslaget, som vart fremja av Frp.

Vedtaket kjem etter at tusenvis har signert eit opprop mot dagens praksis, der partnar berre får vere til stades under sjølve fødselen. Etter eit par timar må partnar forlate sjukehuset.

– Eg får vondt i hjartet av å høyre historier frå tusenvis av kvinner som er frårøva moglegheita til å ha med partnaren sin på dei viktige og store opplevingane ein har når ein er gravid og skal føde eit barn. Derfor har Frp vore opptekne av å finne ei løysing på dette, seier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Ho håpar helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) no vil få ordninga med hurtigtestar raskt på plass.

I det samrøystes stortingsvedtaket blir regjeringa beden om å sikre at hurtigtestar kan brukast på sjukehusa slik at det blir lagt betre til rette for at partnaren får vere med på svangerskapsoppfølginga og i fødsels- og barseltida.

