Norske kulturhus: – Fleire melder at det hadde vore betre om dei var heilt stengde ned

innenriks

– Som interesseorganisasjon opplever vi at dei nye retningslinjene har vekt sterke reaksjonar frå våre 131 medlemshus, seier Nina Hodneland, dagleg leiar for Norske kulturhus, i ei pressemelding.

Fredag førre veke la regjeringa fram nye retningslinjer for arrangement. Desse inneber at kravet om fastmonterte sete vart bytt ut med tilviste plassar. Samtidig vart publikumskapasiteten på innandørs arrangement redusert frå 200 til 100 personar. Innskrenkinga tredde i kraft frå midnatt tysdag 23. februar.

– Fleire av medlemmene melder no at det hadde vore betre om dei rett og slett var heilt stengde ned. Det er positivt at regjeringa innfører omgrepet faste tilviste plassar, men reduksjonen av publikumskapasiteten vil ha dramatiske konsekvensar for dei profesjonelle scenene i landet, teater og konsert- og kulturhus dersom dei blir ståande, seier Hodneland.

Ho viser til at få smittetilfelle har vorte spora tilbake til kulturhusa.

– Det verkar vanskeleg å forsvare at denne regelendringa er med på å redusere smittetrykket på eit nasjonalt nivå, seier Hodneland.

(©NPK)