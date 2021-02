Oslos ordførar vil kutte i eiga lønn

innenriks

– Lønna mi er for høg. Det har eg alltid meint. Eit lønnskutt vil gå heilt fint. Eg vil likevel ha ei god lønn, seier Marianne Borgen til VG.

Saman med byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) er ho ein av Kommune-Noregs best betalte politikarar med over 1,4 millionar kroner i årslønn.

Saman med SVs gruppeleiar i bystyret – Sunniva Holmås Eidsvoll – ønskjer ho at leiarlønningane i heile offentleg sektor skal gjennomgåast.

I staden for å følgje lønnsnivået til storting og regjering, foreslår dei at den nye lønna for byrådsleiar og ordførar skal innebere 1,7 gonger snittinntekta for norske lønnsmottakarar.

For ordførar Marianne Borgen – som også betaler partiskatt til SV – vil kuttet utgjere 11.000 kroner i månaden. I ein valperiode på fire år, svarer det til over 500.000 kroner.

