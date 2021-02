Oslos varaordførar ber Ap «forvalte Thorvald Stoltenbergs arv»

innenriks

Sjølv om det er støtte i Ap for ei rusreform, er det usemje i partiet om avkriminalisering av narkotika er vegen å gå. Utan støtte frå Ap kan rusreforma til regjeringa gå ei uviss framtid i møte.

Ap vil ha slutt på straff for tunge rusbrukarar, men er skeptisk til ønsket til regjeringa om å gjere narkotikabruk straffritt òg for dei rundt 90 prosent av narkotikabrukarane som ikkje har rusproblem, skriv Klassekampen.

Men i Oslo er varaordføraren til partiet klinkande klar:

– Rusreforma må handle om å sikre hjelp, ikkje straff, for alle rusbrukarar. For sosialdemokratar er likskap for lova heilt grunnleggjande, seier Kamzy Gunaratnam.

Ho meiner den foreslåtte rusreforma til regjeringa skuldar mykje til Ap-nestoren Thorvald Stoltenberg. Han dreiv årelangt rettsarbeid for rusbrukarar og sette ned Stoltenbergutvalget i 2010.

– No har tida komme for at Arbeidarpartiet forvaltar Thorvald Stoltenbergs arv og støttar rusreforma på Stortinget, seier Gunaratnam.

Ho får støtte både frå AUF og frå Bergen Ap, medan ei rekkje andre i partiet er bekymra for at rusreforma vil senke terskelen for narkotikabruk, særleg for ungdom.

