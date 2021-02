Politiet fann medvitslaus kvinne i leilegheit i Bergen

innenriks

Politiet i Bergen fekk beskjed om slåsting og bråk i ei leilegheit på Nesttun i Bergen klokka 00.56 natt til tysdag.

Ved framkomst vart det funne tre rusa personar i leilegheita og masse røyk, skriv politiet på Twitter.

Ein av dei tre var ei kvinne som var medvitslaus. Kvinna pluss to menn i 30-åra vart køyrde til Haukeland sjukehus for kontroll.

Klokka 03.48 melde politiet at kvinna, viss identitet ikkje er kartlagd, framleis er medvitslaus. Dei to mennene er innlagde for behandling og observasjon på grunn av rus og kontakt med røyk. Ein av dei er vedteke arrestert.

Det har så langt vore vanskeleg å få avhøyrt dei involverte. Dei to mennene er kjende for politiet frå tidlegare, opplyser Vest politidistrikt.

110-sentralen melde at brannen vart raskt sløkt klokka 01.32.

Ifølgje politiet er årsaka til at det brann ikkje kjent. Det er framleis ein rekkje uklare omstenda rundt hendinga.

