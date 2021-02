Politiet oppfylte dei nasjonale krava til responstid i 2020

innenriks

− Politiet skal komme raskt til staden ved alvorlege hendingar, og det er gledeleg at vi samla sett innfrir krava som er sette til responstid for hasteoppdrag, seier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet i ei pressemelding.

Responstid er tida det tek frå operasjonssentralen til politiet får melding om ei hending til politiet er framme på staden. Det er berre krav til responstid for hasteoppdrag der det trengst umiddelbar respons frå politiet.

Det er stilt ulike krav til responstid i tre ulike tettstadkategoriar ut ifrå befolkningstettleik. Dei tre kategoriane er tettstader med over 20.000 innbyggjarar, tettstader med mellom 2.000 og 19.999 innbyggjarar, og dessutan tettstader med under 2.000 innbyggjarar og andre område. Jo fleire innbyggjarar, jo kortare tid er det kravd at politiet skal bruke.

Resultata frå undersøkinga viser at politiet i alt innfridde det nasjonale kravet om ei bestemd responstid innanfor 80 prosent av oppdraga for alle dei tre tettstadkategoriane. Samtidig innfridde ikkje politiet det nasjonale målet om ei endå kortare responstid innanfor 50 prosent av oppdraga i tettstadene der det bur fleire enn 2.000 menneske.

Det er òg store forskjellar mellom politidistrikta. Berre Agder politidistrikt oppfylte både krava og måla i alle tettstadkategoriane i fjor.

(©NPK)