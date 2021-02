Politiet rykte ut til bråk og brann – fann medvitslaus kvinne i leilegheit i Bergen

innenriks

Politiet i Bergen fekk beskjed om slåsting og bråk i ei leilegheit på Nesttun i Bergen klokka 0.56 natt til tysdag.

– I ei innleiande melding hevda ein mann at han vart angripen av to andre, hadde vorte tent på og utsett for vald. Det vart òg antyda at det var ein stor kniv eller ein machete inne i biletet, seier sjef for politiet i Bergen sør, Ronny Øvrebotten, til Bergens Tidende.

Då dei kom fram, fann dei tre rusa personar i leilegheita og masse røyk, skriv politiet på Twitter. Ein av dei tre var ei kvinne som var medvitslaus.

Alle tre vart køyrde til Haukeland sjukehus for kontroll.

Ifølgje brannvesenet har det vore brann på kjøkkenet i leilegheita, men denne vart raskt sløkt.

Dei to mennene vart innlagde for behandling og observasjon på grunn av rus og kontakt med røyk. Ein av dei to mennene er arrestert etter truslar mot den andre mannen.

Dei to mennene, som begge er i 30-åra, er kjende for politiet frå tidlegare, opplyser Vest politidistrikt.

