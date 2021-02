Seksuell trakassering i Forsvaret: Berre éin av fem melder frå

innenriks

– Det er veldig få som melder ifrå. Vi ser at det berre er 20 prosent av dei som blir utsette for seksuell trakassering som melder frå, og 40 prosent av dei som blir utsett for mobbing som melder frå, opplyser forskar Kari Røren Strand i Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) til NTB.

– Veit de noko om kvifor dei ikkje melder frå?

– Dei melder i hovudsak ikkje frå av tre grunnar: at dei ikkje finn handlingane alvorlege nok, at dei er redde for konsekvensane, og dei er redde for at eit varsel ikkje skal føre til endring, seier ho.

Forsvarssjefen: – Vi må sjå stort på det

For andre gong har Forsvaret gjort ei omfattande kartlegging av mobbing og seksuell trakassering i eigne rekkjer. Sist gong var i 2018. Måndag kom den ferskaste rapporten, som viser at det berre har vore ein liten nedgang dei siste åra.

Undersøkinga viser at 11 prosent av dei spurde i Forsvaret har opplevd mobbing, og 22 prosent har opplevd seksuell trakassering. Blant kvinnene er delen som har opplevd seksuell trakassering, på 46 prosent.

– Det står att mykje arbeid. Tala er for høge, det seier seg sjølv, seier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NTB.

Tala var høge òg i 2018. Sidan den gong har Forsvaret jobba hardt for å betre situasjonen, ifølgje forsvarssjefen. Men likevel er det berre ein svak nedgang å spore.

– Eg tenkjer at det er eit problem i Forsvaret, men også i samfunnet. Vi må sjå stort på det. Kva er det i 2021 som gjer at vi ikkje behandlar andre med respekt? seier forsvarssjefen.

Skal prate med dei tillitsvalde

Med eit klart reglement på plass allereie, meiner han at det må ei større haldningsendring til.

– Eg meiner undersøkinga viser at folk ikkje opplever kvardagsmobbing og kvardagstrakassering som alvorleg nok til at ein seier ifrå. Så ei større forståing for kva som er greitt og ikkje greitt, det er det som må til, seier han.

– Korleis skal de løyse det?

– Det skal eg snakke med dei tillitsvalde om. Vi har jo eit tillitsutval for dei aller yngste, altså tillitsvalordninga, som skal vere med å bidra til å finne dei løysingane som skal til. Ved førre undersøking gjennomførte vi mellom anna ein informasjonskampanje der bodskapen gjekk på at nei betyr nei. Men vi må sjå på andre tiltak, utan at eg har fasiten i dag, fortel han.

Høg terskel for å seie ifrå

Ifølgje Strand fortel rapporten at det er høg terskel for å seie ifrå, og at ein tenkjer at det er mykje av desse tinga ein berre må tole fordi ein er ein del av Forsvaret.

Forsvarssjefen uttaler at det ikkje er ein del av kulturen i Forsvaret at ein skal vere hardare mot menneske der enn elles.

– Eg vil heller ikkje seie at det er lagt opp til at vi skal mobbe og trakassere i Forsvaret, tvert imot. Samtidig viser forsking at forsvarsorganisasjonar er meir utsette for den mannsdominerte machokulturen. Ser ein på resultata i undersøkinga, så er det ikkje tvil om at det i all hovudsak er kvinner som blir mobba og trakasserte mest, og at det er menn som mobbar og trakasserer mest, avsluttar han.

