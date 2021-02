Udir foreslår fritt skuleval berre for studiespesialisering

innenriks

Ifølgje fylkeskommunane er elevane på studieførebuande mest opptekne av kva skule dei kjem inn på, skriv direktoratet i eit brev til Kunnskapsdepartementet som Kommunal Rapport har omtalt.

– Eit krav om reelle valmoglegheiter for berre studiespesialisering vil såleis gi større valmoglegheiter for dei elevane som ønskjer det mest, samtidig som ein unngår at fylkeskommunane må opprette ein tilbodsstruktur som blir for kostbar og som ikkje er berekraftig, skriv Udir.

Viss departementet vel å gå for løysinga, meiner Udir at elevane minst bør kunne velje mellom tre–fire skular med studiespesialisering innanfor eit fastsett inntaksområde.

Det blir òg foreslått å innføre nærskulepoeng for å hindre at elevar med dårlege karakterar blir tvinga til å flytte langt heimanfrå. Udir ønskjer òg at reisevegen maksimalt skal vere éin time.

Regjeringa vil i vår leggje fram ein modell som vil innebere eit «friare skuleval». Det skal framleis vere mogleg for fylkeskommunane å fastsetje eigne inntaksområde, men ikkje ha eit nærskuleprinsipp. Modellen vil tidlegast gjelde for opptak hausten 2022.

Studiespesialisering overtok gradvis for den tidlegare studieretninga allmenne, økonomiske og administrative fag frå 2006.

(©NPK)