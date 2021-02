Ap-ordførar vil seie nei til rusreforma

innenriks

– Vi ønskjer ikkje å ha auka tilgang på narkotika i kommunen vår. Vi ønskjer ikkje å skape eit straffefritak, nærast ei legalisering av kjøp, sal, oppbevaring og bruk av såpass mykje narkotika som regjeringa foreslår, seier han til NRK.

Førre veke la regjeringa fram forslag til ny rusreform, som opnar for å ikkje lenger straffeforfølgje bruk og rådvelde av mindre mengder narkotika. I staden vil regjeringa gi folk hjelp til å handtere rusproblema. Dei foreslår straffefrie tersklar for rådvelde av narkotika.

Regjeringa er avhengig av Ap for å få gjennom rusreforma, men det er usemje internt i partiet.

Kåss var statssekretær i Helsedepartementet under dåverande helseminister Jonas Gahr Støre i 2013. Han meiner at straff hjelper som eit preventivt tiltak.

– Det har vi jo anten det er i trafikken eller kvar det måtte vere. Det eg er bekymra for, er at dette forslaget kan auke tilgangen, det kan skape ein aksept for å bruke rusmiddel, seier Kåss.

(©NPK)