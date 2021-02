Brannvesenet byrjar å få kontroll på storbrannen i Risør

innenriks

– Brannvesenet melde for kort tid sidan at dei byrjar å få grei kontroll på staden. Det er ikkje fare for umiddelbar spreiing, sa operasjonsleiar Lars Hyberg i Agder politidistrikt til NTB klokka 8.45 .

Då var det fire timar sidan politiet melde om brannen i trehusbusetnaden i utkanten av Risør sentrum.

– Det er fare for at det kan ulme ein eller annan stad, så vi kan ikkje vere kategoriske på at brannen er sløkt, seier operasjonsleiaren.

Overtenning

Nødetatane rykte ut til melding om brann i Storgata klokka 4.45 . Kort tid seinare vart det meldt at det var full fyr i bygningen, og at det vart jobba med å evakuere tilstøytande bygningar.

Litt over ein time seinare hadde brannen spreidd seg til ein ny bygning.

Då stod allereie to bygningar i brann, og nødetatane jobba med å få full oversikt.

På det tidspunktet opplyste politiet at dei hadde kontroll på bebuarane som var registrerte på adressene der det brann. Ved 9-tida såg det ut som at brannen berre hadde ført til materielle skadar.

– Per no er det ingen som er sakna i samband med brannen, seier Hyberg.

Kaffi, mat og ullteppe

– Det har gått mest utover dei tre bygningane som opphavleg var ramma. I tillegg er det eit fjerde tilstøytande bygg som har fått avgrensa skadar, seier operasjonsleiaren om skadeomfanget

Rundt 30 personar er evakuerte til rådhuset. Risør-ordførar Per Kristian Lunden seier byen er sterkt prega av brannen.

– Vi har samla 25-30 personar på det gamle rådhuset i sentrum. Der er det varmt og godt, og vi har kaffi, mat og ullteppe viss nokon treng det, seier Risør-ordføraren til NTB.

I tillegg kjem dei som har innlosjert seg hos venner og familie.

– Det pregar byen veldig sterkt no. Den store frykta vi har, er brann som spreier seg, seier ordføraren.

Oppdaga av varmesøkjande kamera

Det er tett trehusbusetnad i området, og det var eit eldre trehus det først byrja å brenne i.

– Risør er ein av Nordens og Europas best verna heilskaplege trehusbyar, så vi har ingen hus å miste, seier ordføraren.

Han fortel at brannen vart oppdaga av varmesøkjande kamera.

– Vi har eit veldig effektivt brannvesen som får god hjelp frå nabokommunane. Vi har varmesøkjande kamera som var med på å oppdage brannen. Kameraa står på høgder rundt i byen og gir beskjed til brannvesenet.

Det er førebels for tidleg å seie kva som kan vere årsaka til brannen.

(©NPK)