Dei statlege reiseavtalane blir først reforhandla i juni

innenriks

Årsaka er at det på grunn av koronapandemien ikkje har vore mogleg å gjennomføre forhandlingane, ifølgje LO Stat. Dei gjeldande avtalane er forlengde til å vare ut juni. Utsetjinga kan føre til store tap for enkelte, skriv FriFagbevegelse.

Avtalane omfattar dekning av utgifter knytte til reiseverksemd både innanlands og utanlands. Ifølgje Simployer-rådgivar Espen Øren blir dei statlege satsane brukt av rundt 90 prosent av dei tilsette i privat sektor.

Ifølgje Øren kan utsetjinga av forhandlingane derfor føre til store tap for dei som reiser i jobbsamanheng.

– Nye avtalar og satsar får sjeldan tilbakeverkande kraft. No taper dei tilsette månad for månad, seier han.

Han forventar mellom anna auka kilometergodtgjersle etter at denne vart liggjande uendra i fjor.

– Førre satsauke var 13 øre. Om vi legg han til grunn og anslår at det blir levert reiserekningar for rundt 100 millionar kilometer i månaden, går dei tilsette glipp av rundt 80 millionar kroner over eit halvt år, seier Øren.

