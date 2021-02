FHI om smitteauke: – Kan vere mindre alvorleg enn det ser ut til

innenriks

Det siste døgnet er det registrert 390 koronasmitta i Noreg. Det er 164 fleire enn dagen før og 104 fleire enn same dag førre veke.

– Det meste av smitten er knytt til kjende utbrot. Det kan gjere situasjonen litt mindre alvorleg enn det tala ser ut til. For landet samla sett er smittesituasjonen stabil, seier fagdirektør Frode Forland i FHI til VG.

Han påpeikar overfor avisa at det no først og fremst er Oslo og Agder som trekkjer opp. Oslo ser stor vekst i bydelane Sagene, Bjerke og Alna, medan det i Agder er utbrot i Kristiansand og Lindesnes.

Onsdag vart det registrert 155 nye smitta i Oslo, 50 meir enn gjennomsnittet dei førre sju dagane.

Noko av dette kan komme av at Oslo førre veke sette testrekord med nærare 25.000 som lét seg teste – 10.000 fleire enn veka før. Folk vart bedne om å teste seg i forkant av vinterferien, som er denne veka i hovudstaden.

– Det er ei delvis forklaring at det vart testa mange fleire førre veke. Totaltalet er større fordi det er fleire som er testa. Det er ein klar indikasjon på at den reelle stigninga ikkje er så stor som grafen indikerer, siger Forland til VG.

Ei stor uvisse ved smittesituasjonen no, er dei muterte virusvariantane.

– Vi er litt urolege for at det òg er det vi ser, at det er større smitte i dei utbrota vi har, seier Forland.

