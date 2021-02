Fleire lokale utbrot i Oslo: – Vi har ein krevjande smittesituasjon

innenriks

– Vi har fleire lokale utbrot i Oslo, som har auka smittetala ein del. Samtidig har vi hatt rekordhøge testtal sist veke. Sist veke var det over 24.000 som testa seg, seier helsebyråd Robert Steen i Oslo til NTB.

Oslo har no ein stigande smittetrend, og onsdag vart det meldt om 155 nye koronatilfelle i byen. Det er 40 prosent av dei nasjonale smittetala siste døgn, som er på 390.

– Vi har ein krevjande smittesituasjon, som er uføreseieleg med tanke på at dei muterte virusa er meir smittsame enn det vi tidlegare har vore vane med, seier Steen.

Måndag og tysdag utgjorde den rapporterte smitten i Oslo høvesvis 48 og 51 prosent av dei siste nasjonale tala.

Ferietesting

I forkant av vinterferien, som er denne veka i hovudstaden, bad helsebyråden folk som skal reise bort, om å teste seg. Han påpeikar at vinterferietestinga har bidrege til å avdekkje meir «skjult» smitte, fordi mange er smitta utan symptom.

– Dermed vil høge testtal bidra til at smittetala går opp, men det bidreg òg til at vi får oversikt over meir smitte, får sett i gang smittesporing og sett folk i karantene, seier han.

Helsebyråden meiner spesielt at uvissa rundt dei muterte virusa gjer det nødvendig med strenge smitteverntiltak framleis. Dagens lokale tiltak for Oslo varer til onsdag neste veke.

– Vi skal ikkje halde Oslo stengt éin dag meir enn nødvendig. Men vi må vurdere kva tiltak som er nødvendige for å ha kontroll på smitten, seier Steen.

Og legg til:

– Vi gjer veldig mykje for å identifisere smitte ved å setje i gang fleire, nye testaktivitetar der vi meir direkte oppsøkjer byggjeplassar, arbeidsplassar og bustadblokker for å finne smitte, spore han og isolere dei smitta. Denne forma for massetesting vil vi nok sjå meir av i tida som kjem.

Forland: – Mindre alvorleg enn det ser ut

Nasjonalt vart det registrert 390 koronasmitta i Noreg det siste døgnet. Det er 164 fleire enn dagen før og 104 fleire enn same dag førre veke.

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet seier til VG at det først og fremst er Oslo og Agder som trekkjer opp dei nasjonale tala.

– Det meste av smitten er knytt til kjende utbrot. Det kan gjere situasjonen litt mindre alvorleg enn det tala ser ut til. For landet samla sett er smittesituasjonen stabil, seier han.

Oslo har stor vekst i bydelane Sagene, Bjerke og Alna, medan det i Agder er utbrot i Kristiansand og Lindesnes.

Også Forland påpeikar at ei stor uvisse ved smittesituasjonen no, er dei muterte virusvariantane.

– Vi er litt urolege for at det også er det vi ser, at det er større smitte i dei utbrota vi har.

