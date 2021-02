Fleire tek frivillig koronatest på grensa

innenriks

Det kjem fram av ei teljing politiet gjorde ved fire grenseovergangar med stor trafikk mellom 14. og 17. februar.

På Gardermoen kom det i perioden 1.874 personar med testplikt og 366 utan testplikt. Totalt vart det gjort 1.887 testar.

– Dette viser at reisande tek ansvar for å redusere smittespreiing og testar seg på grensa, seier stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet.

Svært få, om nokon, lèt vere å la seg teste, meiner politiet. Ved grenseovergangen på Magnormoen i Eidskog var det 50 ikkje-pliktige personar som testa seg.

– Dette tyder på at det ikkje er stort omfang av testunndraging. Vi kan ikkje sjå bort frå at det finst enkelte unntak, men i all hovudsak framstiller dei testpliktige seg for testing, seier Aune.

Totalt passerte 5.908 reisande dei fire grensekontrollane Gardermoen, E6 ved Svinesund, E18 ved Ørje og Magnormoen i perioden.

