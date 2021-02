Høie vil ikkje gripe inn i Oslo

innenriks

– Vi har ikkje nokon planar om å gripe inn. Det er Oslo som må vurdere dette, og eg har tillit til at byrådet vil handtere denne situasjonen.

Det seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB etter at det onsdag vart kjend at smittetalet R har stige til 1,4 i hovudstaden. Det betyr at 100 smitta i snitt vil spreie smitten til 140 nye.

Viss ein slik situasjon held fram over tid, vil det føre til ein dramatisk smitteauke, åtvarar Høie.

Følgjer nøye med

Men regjeringa vil helst sleppe å køyre over byrådet.

– Oslo kommune må no vurdere heile vegen om dei meiner dei har eit tiltaksnivå som er tilstrekkeleg. Så følgjer vi med på det i tillegg. Viss vi opplever at Oslo ikkje handterer situasjonen, så har vi sjølvsagd moglegheit til å gripe inn. Men det er ikkje noko vi ønskjer. Vi ønskjer å samarbeide om tiltaksnivået, seier helseministeren.

Ifølgje han blir utviklinga dei næraste vekene avgjerande for om hardare tiltak må til.

– Eg oppfattar at det blir jobba med dette. Så må vi heile vegen vurdere om det som blir gjort, er tilstrekkeleg.

I tett kontakt

Byrådet har førebels ikkje svart på NTBs førespurnader om situasjonen.

Men ifølgje direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet (FHI) har FHI og Helsedirektoratet no møte med Oslo kommune nesten dagleg for å diskutere situasjonen.

Slike møte har FHI og Helsedirektoratet òg med andre kommunar, understrekar ho.

– Men på grunn av situasjonen i Oslo, som har vore spesiell lenge, så er det endå meir intensiv kontakt der.

Gjenopning

Oslo har åleine stått for rundt halvparten av dei rapporterte smittetilfella i Noreg dei siste dagane. Smitteblomstringa kjem samtidig som byen har starta på ei gradvis gjenopning.

Oslo slapp så seint som førre veke ut av dei såkalla ringtiltaka som vart innførte på Austlandet i kjølvatnet av utbrotet av den engelske virusmutasjonen i nabokommunen Nordre Follo.

I etterkant av dette har Oslo gjort fleire lettingar i tiltaka for studentar og barn og unge.

Men Oslo har òg auka testinga, noko byrådet håpar skal gi kommunen betre oversikt.

Åtvaring frå Helsedirektoratet

Helsedirektør Bjørn Guldvog seier han har tru på at auka testing kan bidra til å presse R-talet nedover.

– Men viss ikkje, så må ein drøfte andre typar tiltak som er meir inngripande, seier Guldvog til NTB.

Han gjer det klart at eit R-tal på 1,4 ikkje er akseptabelt over tid.

