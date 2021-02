Innstramming av karantenehotellordninga

innenriks

Justisminister Monica Mæland (H) kunngjorde innstrammingane i karantenehotellordninga på ein pressekonferanse onsdag.

– Personar som skal i innreisekarantene, må opphalde seg på karantenehotell på første tilkomststad. Dei kan ikkje reise vidare frå Gardermoen før karantene er gjennomført, sa justisministeren.

I tillegg innfører regjeringa meldeplikt for alle som oppheld seg på karantenehotell. No får kommunane òg plikt til å halde oppsyn med gjestene på karantenehotella, noko som fram til no berre har vore tilrådd.

(©NPK)