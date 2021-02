Minst tre familiar huslause etter storbrannen i Risør

innenriks

Det første som møtte politiet då dei rykte ut til brannen, var svart røyk og eit veldig gneisteregn over nedre del av Risør sentrum, sa innsatsleiar Odd Holum i Agder politidistrikt på ein pressekonferanse om brannen onsdag.

Tre bygg vart totalskadde, medan eit fjerde bygg har fått avgrensa skadar. I tillegg vart fleire evakuerte og huslause.

– Det var nokså kaotisk då vi kom dit. Vi måtte bryte oss inn i fleire leilegheiter for å vekkje folk og få dei ut. Det var nok ei dramatisk oppleving for dei som bur der, seier Holum.

Så brannen var i ferd med å spreie seg

Det var varmesøkjande kamera som oppdaga brannen. Alarmen frå kameraa klokka 4.42 var den første 110-sentralen i Agder fekk inn.

Kameraa, som står plasserte tre stader i Risør, reagerer på rask temperaturstigning og høg temperatur.

Ifølgje innsatsleiar Rune V. Paulsen i Østre Agder brannvesen står bygget der brannen starta litt i skjul bak andre bygg, noko som førte til at det tok litt lengre tid enn ønskjeleg før alarmen gjekk.

Gjennom kameraa kunne brannvesenet sjå at det var full fyr i bustaden og at han var i ferd med å spreie seg over til eit nabobygg.

– Det gav oss verdifull informasjon tidleg i hendinga, noko som gjorde at vi kunne alarmere breiare enn ved ein vanleg brann, sa Paulsen.

Brannvesenet driv no ettersløkking resten av dagen.

Ingen meldt skadde

Nødetatane rykte ut til brannen i Storgata klokka 4.45. Kort tid etter vart det meldt at det var full overtenning i bygningen, og at det vart jobba med å evakuere tilstøytande bygningar.

Litt over ein time seinare hadde brannen spreidd seg til ein ny bygning. Då stod allereie to bygningar i brann, og nødetatane jobba med å få full oversikt.

På det tidspunktet opplyste politiet at dei hadde kontroll på bebuarane som var registrerte på adressene der det brann.

Etter brannen er ingen meldt sakna og det er ikkje meldt om personskadar.

Kaffi, mat og ullteppe

I underkant av 30 personar vart evakuerte til rådhuset.

– Vi har samla 25–30 personar på det gamle rådhuset i sentrum. Der er det varmt og godt, og vi har kaffi, mat og ullteppe viss nokon treng det, seier Risør-ordførar Per Kristian Lunden til NTB.

I tillegg kjem dei som har innlosjert seg hos venner og familie.

– Det pregar byen veldig sterkt no. Den store frykta vi har, er brann som spreier seg, seier Lunden.

– Heldige

På pressekonferansen sa Lunden at han sit med ei blanding av ein tristheit og tilfredsheit, sidan det trass alt kunne ha gått så mykje verre.

– Eg trur vi var heldige med at ikkje brannen fekk større omfang. Det var heilt vindstille, og vi veit kor lett brannen spreier seg i ein busetnad av typen vår.

– Dette er midt i sentrum av Risør, med ein heilt unik busetnad rundt. Husa ligg tett, og vi er veldig fornøgde med at det ikkje spreidde seg ytterlegare – sjølv om det er dramatisk når tre, fire hus blir totalskadde, sa Lunden.

Ukjend brannårsak

– Risør er ein av Nordens og Europas best verna heilskaplege trehusbyar, så vi har ingen hus å miste, seier ordføraren.

Det er førebels for tidleg å seie kva som kan vere årsaka til brannen.

– Det vil bli sett i verk taktisk og teknisk etterforsking når brannen er sløkt og avkjølt, opplyser politiet.

