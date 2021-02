Noreg gir 200 millionar kroner til å utvikle nye koronavaksinar

innenriks

– Koronaviruset endrar seg stadig og tilpassar seg omgivnadene. Det kan oppstå nye variantar som er meir resistente mot vaksine. For å sikre oss mot dette gir Noreg ytterlegare 200 millionar kroner til Den globale koalisjonen for førebygging av epistlar og pandemiar (Cepi). Midla skal gå til å utvikle vaksinar som skal verne mot moglege framtidige virusvariantar, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Dei fleste vaksineprodusentar utviklar vaksinar etter at dei nye virusvariantane har oppstått. Cepi satsar på å utvikle vaksinar som skal verne mot eit breitt spekter av virusvariantar, også framtidige variantar.

Noreg samarbeider med Tyskland, Wellcome-stiftelsen og andre bidragsytarar til Cepi for dette formålet. Tyskland melde fredag at dei vil bidra med over to milliardar kroner til Cepi.

