Politiet i Oslo vil ha eigne psykiatriambulansar

Oslopolitiet vil at ambulansen skal brukast til psykisk sjuke pasientar, sidan dei meiner at politiet ikkje bør rykkje ut på alle typar oppdrag, melder NRK.

– Veldig ofte dreier det seg om sjukdom som ikkje er farleg for omgivnadene, men som er ei stor utfordring for dei som står i det. Då ønskjer vi at den pasientgruppa ikkje skal bli stigmatisert unødig ved at uniformert politi dukkar opp når det er helsekompetanse det er behov for, seier politiinspektør Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt.

Dei seinare åra har talet på psykiatrioppdrag for politiet auka. I Oslo ønskjer ein derfor ein psykiatriambulanse.

– Dette behovet vil neppe minke i framtida ut ifrå den utviklinga vi ser, trur Fredriksen.

