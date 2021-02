Regjeringa vil vurdere massetesting etter dansk modell

innenriks

– Vi har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å sjå på den danske tilnærminga til bruken av testing i samband med vegen vidare i pandemien, skriv statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet i ein e-post til NTB.

Departementet har ikkje svart på når oppdraget vart sendt, eller kva frist dei har sett på oppdraget.

Storstilte danske planar

Tysdag sa Danmarks justisminister Nick Hækkerup at å koronateste folk to gonger i veka blir avgjerande for den planlagde gjenopninga i Danmark.

– Det er ein samfunnskontrakt, der vi krev av bransjar og delar av samfunnet som kan gjenopne, at det blir testa to gonger i veka, har helseminister Magnus Heunicke sagt.

Men teststrategien har òg fått kritikk. Ifølgje den danske professoren Jakob Kjellberg vil det koste rundt 100 milliardar danske kroner i året.

– Kan slå ned R-talet

I Noreg har mellom anna fagmiljøet ved NTNU i Trondheim teke til orde for regelmessig testing av store grupper av befolkninga og argumentert for at dette kan gjere det mogleg å slå ned koronapandemien enklare, billegare og raskare enn med dagens tiltak.

– Vi kan slå ned R-talet ganske mykje. Dette vil vere spesielt viktig med dei nye versjonane som kan spreie seg lettare. Dette kan vere ein viktig måte å få teke ned smittetrykket i samfunnet på utan å måtte stengje ned, sa NTNU-professor Eivind Almaas til NRK måndag.

Ny testmetode

Forskarane ved NTNU har nyleg testa ut ein ny metode for testing på 150 studentar fordelte på 40 hushald. Deltakarane spyttar i prøveglas som blir levert til ein mottaksstasjon – utan at helsepersonell er involvert.

– Det frigjer ressursar i helsesystemet og gjer det mogleg å gjennomføre massiv testing i ein heilt annan skala enn vi har sett så langt. Det blir òg mogleg å køyre ein proaktiv teststrategi der vi testar før symptom. Då kan vi bryte smittekjedene tidleg, seier Almaas.

