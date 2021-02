Baneheia-pårørande hentar inn ekstra advokat

innenriks

Foreldra har hatt Håkon Brækhus som bistandsadvokat sidan 2017.

– Dei pårørande ønskte å få endå ein bistandsadvokat. Det er naturleg når saka no er gjenopna at det kjem ein til på laget. Bakgrunnen og kunnskapen min frå etterforsking kan vere bra å ha med i denne saka, særleg sidan det er stilt spørsmål om etterforskinga som er gjord. Det er eit krevjande arbeid vi har føre oss, seier Beckstrøm til VG.

Beckstrøm jobba i Oslo politidistrikt frå 1995 til 2017, der han deltok i etterforskinga av mellom anna Nokas-ranet og terrorangrepa 22. juli. I fjor var han saman med Unni Fries forsvarar for terrordømte Philip Manshaus.

Mødrene til dei drepne jentene, Klara Sløgedal og Ada Sofie Austegard, sa til NRK onsdag at dei håpar på ny rettssak etter at Kristiansen fekk saka teken opp att. Alternativet er at påtalemakta ber retten kunngjere ein frifinnande dom utan at det blir halde hovudforhandling.

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vore hovudmannen bak valdtektene av og drapa på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Han har heile vegen nekta straffskuld.

Jan Helge Andersen vart dømd til 19 års fengsel. Han har sona ferdig.

(©NPK)