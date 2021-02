Bil teken av skred ved Fauske i Nordland

innenriks

Nødetatane melde om skredet like før klokka 8 torsdag morgon. Politiet melder at det er E6 skredet har gått over, medan Vegtrafikksentralen melder at det er snakk om riksveg 80.

– Det har gått eit sørpeskred over vegen og jernbaneskjenene. Nokre nødetatar er på staden, medan andre er på veg. Vi har ikkje fått oversikt over storleiken på det enno, seier vaktkommandør Magne Brunes i Salten 110-sentral til NTB.

Skadeomfang er det for tidleg å seie noko om, og veg og jernbanen er no stengde, opplyser Brunes.

– No må nødetatane sikre skadestaden slik at ingen fleire blir med i skredet, seier han.

Det har gått fleire små skred på riksveg 80 torsdag morgon. Også over E6 i Namsskogan i Trøndelag har det gått skred.