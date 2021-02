innenriks

Politiet seier til NTB at det er snakk om ein snøflaum som har komme over vegen og at ein patrulje er på veg.

Vegtrafikksentralen skriv på Twitter at E6 Namsskogan er stengd 3–4 kilometer sør for Namsskogan sentrum.

Namdal 110-sentral skriv at Brøytemannskap er på veg til staden for å opne vegen.

Snøflaumen er 20 meter brei og 50 centimeter djup, ifølgje politiet.

