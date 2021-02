EOS-utvalet får ikkje offentleggjere rapport om Frode Berg-saka

innenriks

– Utvalet har i fleire omgangar lagt fram for forvaltninga spørsmål om opplysningar i fråsegna kan bli av- eller nedgraderte, inkludert om konklusjonane frå utvalet kan kunngjerast ugraderte til Stortinget, skriv EOS-utvalet i ei pressemelding.

– Forvaltninga har vedteke at alle opplysningane er tryggleiksgraderte, òg om det er uttalt kritikk eller ikkje, står det i pressemeldinga.

Eigen komité i Stortinget

EOS-utvalet er Stortingets kontrollorgan for dei hemmelege tenestene. Oppdraget frå utvalet er å kontrollere etterretnings-, overvakings- og tryggingstenestene.

Utvalet ber likevel Stortinget gjere seg kjend med innhaldet i rapporten.

– EOS-utvalet gir med dette særskild melding til Stortinget for å gjere merksam på at omsynet til Stortingets kontroll med forvaltninga tilseier at Stortinget bør gjere seg kjend med tryggleiksgraderte opplysningar, heiter det i pressemeldinga.

stortingspresident Tone W. Trøen (H) stadfestar at meldinga er motteken.

– Vi vil sikre at saka blir forsvarleg behandla i Stortinget, seier ho på Stortingets nettsider.

Allereie torsdag kveld vil presidentskapet, etter dialog med dei parlamentariske leiarane, fremme forslag i Stortinget om at saka skal behandlast i ein særskild komité.

Presidentskapet foreslår at komiteen skal bestå av medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og dessutan ein representant frå kvar av partigruppene KrF, Raudt og MDG.

To år i fengsel

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg vart arrestert av russisk tryggingspoliti 5. desember 2017.

Han vart skulda og dømd til 14 års fengsel for spionasje og sat nesten to år i fengsel før han vart benåda i samband med ei fangeutveksling i fjor haust.

Berg har innrømt at han jobba for norsk etterretning, men har påpeika at han ikkje innsåg rekkjevidda av det han var med på og risikoen han tok gjennom kureroppdraga sine i Russland.

