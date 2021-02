Høgre-politikar fryktar for EØS-avtalen: – Vi risikerer at laksen tinar på Svinesund

innenriks

Stortingsrepresentanten er særleg bekymra for korleis sjømatnæringa vil rammast av ei eventuell skroting av avtalen, skriv Fiskeribladet.

– Sp, SV og Raudt har saman fleirtal internt på venstresida for å melde Noreg ut av EØS-avtalen. Til og med i Arbeidarpartiet trekkjer krefter i retning av å skrote avtalen. Det gir grunn til bekymring for eksportbedrifter frå Vestland. Heile 63 prosent av vestlandseksporten går til EØS, seier Trellevik.

Han peikar særleg på erfaringane frå brexit etter at Storbritannia forlét EUs indre marknad.

– Dei lange køane med lastebilar ved Port of Dover har illustrert kor viktige gode handelsavtalar er. Vi risikerer at laksen tinar på Svinesund på veg til europeiske forbrukarar fordi all handel må inspiserast og sertifiserast, viss EUs veterinæravtale fell bort. Den situasjonen bør vi ikkje setje oss sjølve i, seier han

I slutten av november viste ei meiningsmåling rekordhøg oppslutning i befolkninga om EØS-avtalen. 64 prosent sa at dei ville stemt ja dersom det vart halde folkeavstemming om avtalen.

(©NPK)