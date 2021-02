Jente vart nekta følgje på svømmeskule på grunn av smittevern

innenriks

Likestillings- og diskrimineringsombodet opplyser på nettsidene sine om ein forelder til eit barn som har hatt behov for følgje på eit svømmekurs på grunn av epilepsi.

Idrettsklubben meinte at ingen foreldre fekk vere med, og grunngav dette med smittevern og avgrensingar i talet på personar innandørs. Dei kunne heller ikkje garantere at jenta fekk tilstrekkeleg hjelp dersom ho skulle få eit epilepsianfall.

Slik ombodet ser det, kan dette vere indirekte diskriminering på grunn av funksjonsnedsetjing og i strid med likestillings- og diskrimineringslova.

Etter at ombodet kontakta svømmeklubben, fekk jenta ha med seg følgje.

Uttrykt bekymring

Då det kan vere fleire som er i same situasjon, tok ombodet kontakt med Helsedirektoratet og uttrykte uro for korleis generelle bruk av smittevernråda kan slå ut.

Ifølgje likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm erkjenner Helsedirektoratet at smittevernreglane er komplekse, men at råd og tilrådingar opnar for individuelle vurderingar og bruk av skjønn.

No har direktoratet forsikra at omsynet til personar som treng følgje på grunn av funksjonsevne, skal takast med i det vidare arbeidet med regelverket, fortel Bjurstrøm.

Ekstraordinær situasjon

– Vi er framleis i ein ekstraordinær situasjon, der smittevernråda kan vere vanskeleg å praktisere i nokre samanhengar. Derfor er det ekstra viktig å forsikre seg om at råda ikkje slår særleg uheldig ut for menneske med behov for tilrettelegging. Eg er glad for at Helsedirektoratet òg ser alvoret i dette, seier ho.

