Mann alvorleg skadd etter at bil vart teken av skred i Fauske

innenriks

Politiet fekk melding om ulykka like før klokka 8 torsdag morgon.

Alt av disponibelt mannskap inkludert lavinehund vart sendt til staden. Hovudredningssentralen Nord-Noreg sende eit Sea King redningshelikopter, og dessutan ei redningsskøyte til skredområdet.

Det vart raskt klart at éin bil var teken av skredet. Sjåføren vart behandla på staden før han etter kvart vart send til sjukehuset i Bodø.

– Politiet ser av bilete som er tekne frå lufta inn i skredområdet, at det er stor fare for fleire skred i området. Det er derfor vedteke at riksveg 80 frå Nordvika til Sagelva, inntil vidare er stengt, opplyste operasjonsleiar Kenneth Magnussen i Nordland politidistrikt i ei pressemelding.

Den skadde sjåføren er tilsett hos ein entreprenør, og han var sjølv torsdag morgon ute for nettopp å sjekke skredfaren i området då ulykka hende, skriv NRK.

Anbefalt omkøyring rundt skredområdet er via fylkesveg 17 og fylkesveg 812 om Misvær og Saltstraumen, opplyser politiet.

Det har gått fleire små skred på riksveg 80 torsdag morgon. Også over E6 i Namsskogan i Trøndelag har det gått skred.