Mann dømt til fem års fengsel for bedrageri, utruskap og skattesvik i Johnsen Oil-saka

– Lagmannsretten har slått fast at mannen står bak grovt bedrageri av nærare 53 millionar kroner, grov utruskap for meir enn 25 millionar kroner og grovt skattesvik for meir enn 1,2 millionar kroner, skriv Økokrim i ei pressemelding.

Frå 2006 til 2013 vart investorar frå ei rekkje europeiske land lurt til å tru at Johnsen Oil hadde funne ein ny og effektiv måte å reinse olje på. Mange satsa millionbeløp på å kjøpe aksjar i selskapet.

Asker-mannen i 50-åra er i tillegg dømd for å ha spreidd uriktig og villeiande opplysningar til investorar og i årsrekneskapane til Johnsen Oil AS. Dei straffbare forholda omfattar perioden 2005–2013.

– Bedrageria og forholda i denne saka er svært omfattande og alvorlege, og vi er fornøgde med konklusjonen i lagmannsretten, seier påtaleansvarleg i saka, førstestatsadvokat Geir Kavlie.

I Oslo tingrett vart mannen i mars 2019 òg dømt til fengsel i fem år. I tingrettsdommen vart inndraginga 11,4 millionar kroner, altså 200.000 kroner mindre enn i dommen frå lagmannsretten.

Økokrim presiserer at dommen frå lagmannsretten ikkje er rettskraftig.

