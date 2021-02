NAF vurderer medlemskap for syklistar

innenriks

Medlemskapen vil innehalde forsikring og veghjelp, men prisen og detaljar i tilbodet er førebels ikkje klare, skriv NRK.

– Førebels trur vi at interessa er størst blant dei som har elsyklar, spesielt store laste-elsyklar. Det kan òg vere av interesse for andre som har litt kostbare syklar, særleg for forsikringsdelen av tilbodet, seier kommunikasjonssjef Camilla Ryste til rikskringkastaren.

I kommentarfelta er nokre få av kommentarane positive, men ifølgje NRK mislikar dei fleste NAFs flørt med syklistane.

På spørsmål om NAF ikkje er ein organisasjon for bilistar, svarer Ryste:

– Jo, vi er ein organisasjon for og av bilistar. Men kvardagen, særleg for medlemmene våre i by, er meir samansett enn som så. Mange ser ikkje på seg sjølv som anten bilist eller syklist. Dei bruker ofte fleire ulike framkomstmiddel til kvardags.

