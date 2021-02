Noreg ber EU og Storbritannia om fortgang i fiskeriforhandlingar

innenriks

Noreg, EU og Storbritannia har sidan årsskiftet vore i forhandlingar om fiskerisamarbeidet for 2021. Her blir det forhandla om ein tresidig avtale om forvaltninga av felles fiskebestandar i Nordsjøen, opplyser regjeringa i ei pressemelding.

Samtidig blir det forhandla om tosidige avtalar med høvesvis Storbritannia og EU om spørsmål om tilgjenge til å fiske i sonene til kvarandre og kvotebyte.

Dei tre avtalane heng saman, mellom anna fordi verdien av ein fiskekvote òg avheng av kvar kvoten kan fiskast.

Den tresidige avtalen har komme langt, men dei tosidige samtalane er framleis berre i startfasen.

No ber fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen om fortgang i forhandlingane om dei tosidige fiskeriavtalane.

– Noreg har derfor gjort klart overfor Storbritannia og EU at vi først vil underteikne den tresidige avtalen om totalkvotar for fellesbestandane i Nordsjøen, når forhandlingane om dei tosidige avtalane gir eit klarare bilete av dei gjensidige vilkåra for tilgjenge til å fiske i sonene til kvarandre og kvotebyte, seier Ingebrigtsen.

