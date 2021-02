Røde Kors merkar auka behov for gratis ferietilbod

innenriks

Organisasjonen seier dei får førespurnader frå grupper som ikkje tidlegare har hatt behov for hjelp.

– Mange familiar som sleit økonomisk før korona, har det endå tøffare no. Behovet er større enn nokon gong når mange er permitterte, har lågare inntekt og bekymringar for framtida, seier leiar Pernille Lemming for landsråd Omsorg i Røde Kors i ei pressemelding.

Pandemien byr på økonomisk usikre tider, og mange barnefamiliar slit med å ha råd til feriereiser, påpeikar Røde Kors. Dei understrekar at behovet er stort, ikkje minst for barna.

– Mange familiar bur trongt og har hatt mange månader med heimeskule og heimebarnehage i periodar. No treng ein å ha ferie etter ein lang og krevjande periode, seier Lemming.

(©NPK)