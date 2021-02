Senterpartiet vil ikkje at Noreg skal miste kontrollen over eigne ressursar

innenriks

– Vi meiner at lokal nasjonal eigarskap til norske naturressursar er viktig, fordi om vi sel dette til utlandet, så mistar vi kontrollen for all framtid, meiner Sps Emilie Enger Mehl i Politisk kvarter torsdag morgon.

Ho legg til:

– Dersom kinesarane til dømes kjøper fleire skogeigedommar, så kan det gi dei kontroll over avgjerdsprosessar i Noreg og gi politisk innverknad, og dessutan økonomiske musklar som kan vere med på å presse Noreg i framtida. Derfor synest vi at det er viktig å sikre norsk eigarskap.

Ei ny trusselvurdering frå PST viser at oppkjøp og investeringar i norske selskap og eigedommar kan utgjere ein nasjonal tryggingsrisiko.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) meiner at sikkerheitslova, som har vore aktiv sidan 2018, tek opp problematikken.

– Vi skal ikkje bruke sikkerheitslova til å stemple eitt kvart utanlandsk engasjement i Noreg. Det kan vere gode grunnar for at vi hentar inn utanlandske eigarar. Vi kan få tilgang på marknaden og teknologi som kan hjelpe det norske bedrifter og arbeidsplassar, kontrar Frank Bakke-Jensen (H).

