To av Norwegians dotterselskap får starte rekonstruksjonsforhandlingar

Det kjem etter at Norwegian Cabin Services Norway og Norwegian Pilot Services Norway tidlegare denne veka søkte om rekonstruksjonsforhandlingar. Ein rekonstruksjon betyr at selskapa opnar forhandlingar med kreditorar utan å risikere å gå konkurs.

I rettsavgjerdene frå Oslo byfutembete står det at selskapet for kabinpersonalet har ei gjeld på rundt 105 millionar kroner, og rundt 9 millionar kroner i kontantar. Selskapet til pilotane har 181 millionar kroner i gjeld og litt over 11 millionar kroner i eigenkapital.

